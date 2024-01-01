100 пакистанских рупий в непальские рупии

Сконвертируйте PKR в NPR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₨0,4857 NPR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 PKR в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,48570,4857
Низкий0,48350,4807
В среднем0,48420,4825
Изменение0.38%0.82%
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Соотношение 1 PKR к NPR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к NPR составил 0,4857, а минимальный — 0,4835. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4842. Изменение курса PKR к NPR в процентном соотношении составило 0.38.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к NPR составил 0,4857, а минимальный — 0,4807. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4825. Изменение курса PKR к NPR в процентном соотношении составило 0.82.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Непальская рупия
1 PKR0,48569 NPR
5 PKR2,42846 NPR
10 PKR4,85692 NPR
20 PKR9,71384 NPR
50 PKR24,28460 NPR
100 PKR48,56920 NPR
250 PKR121,42300 NPR
500 PKR242,84600 NPR
1000 PKR485,69200 NPR
2000 PKR971,38400 NPR
5000 PKR2 428,46000 NPR
10000 PKR4 856,92000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Пакистанская рупия
1 NPR2,05892 PKR
5 NPR10,29460 PKR
10 NPR20,58920 PKR
20 NPR41,17840 PKR
50 NPR102,94600 PKR
100 NPR205,89200 PKR
250 NPR514,73000 PKR
500 NPR1 029,46000 PKR
1000 NPR2 058,92000 PKR
2000 NPR4 117,84000 PKR
5000 NPR10 294,60000 PKR
10000 NPR20 589,20000 PKR