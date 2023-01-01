روبية موريشية إلى ليرة تركية

تحويل MUR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
607.36 try

1.00000 MUR = 0.60736 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:18 UTC
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MUR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليرة تركية
1 MUR0.60736 TRY
5 MUR3.03681 TRY
10 MUR6.07362 TRY
20 MUR12.14724 TRY
50 MUR30.36810 TRY
100 MUR60.73620 TRY
250 MUR151.84050 TRY
500 MUR303.68100 TRY
1000 MUR607.36200 TRY
2000 MUR1214.72400 TRY
5000 MUR3036.81000 TRY
10000 MUR6073.62000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritian Rupee
1 TRY1.64647 MUR
5 TRY8.23235 MUR
10 TRY16.46470 MUR
20 TRY32.92940 MUR
50 TRY82.32350 MUR
100 TRY164.64700 MUR
250 TRY411.61750 MUR
500 TRY823.23500 MUR
1000 TRY1646.47000 MUR
2000 TRY3292.94000 MUR
5000 TRY8232.35000 MUR
10000 TRY16464.70000 MUR