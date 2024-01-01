Mauritius rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MUR → TRY çevirin

1.000 mur
668,29 try

1.00000 MUR = 0.66829 TRY

13:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567151.0761589.36551.455491.651680.94841518.3707
1 GBP1.1672511.2561104.3091.698881.927861.1070421.4426
1 USD0.929250.796115183.04191.35251.53480.8813517.0708
1 INR0.011190.009586910.012042110.0162870.01848230.01061330.205569

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Türk Lirası
1 MUR0.66829 TRY
5 MUR3.34145 TRY
10 MUR6.68289 TRY
20 MUR13.36578 TRY
50 MUR33.41445 TRY
100 MUR66.82890 TRY
250 MUR167.07225 TRY
500 MUR334.14450 TRY
1000 MUR668.28900 TRY
2000 MUR1336.57800 TRY
5000 MUR3341.44500 TRY
10000 MUR6682.89000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Mauritius Rupisi
1 TRY1.49636 MUR
5 TRY7.48180 MUR
10 TRY14.96360 MUR
20 TRY29.92720 MUR
50 TRY74.81800 MUR
100 TRY149.63600 MUR
250 TRY374.09000 MUR
500 TRY748.18000 MUR
1000 TRY1496.36000 MUR
2000 TRY2992.72000 MUR
5000 TRY7481.80000 MUR
10000 TRY14963.60000 MUR