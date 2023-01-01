روبية موريشية إلى ريال قطري

تحويل MUR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
81.65 qar

1.00000 MUR = 0.08165 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:3 UTC
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MUR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال القطري
1 MUR0.08165 QAR
5 MUR0.40826 QAR
10 MUR0.81653 QAR
20 MUR1.63306 QAR
50 MUR4.08265 QAR
100 MUR8.16529 QAR
250 MUR20.41323 QAR
500 MUR40.82645 QAR
1000 MUR81.65290 QAR
2000 MUR163.30580 QAR
5000 MUR408.26450 QAR
10000 MUR816.52900 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Mauritian Rupee
1 QAR12.24700 MUR
5 QAR61.23500 MUR
10 QAR122.47000 MUR
20 QAR244.94000 MUR
50 QAR612.35000 MUR
100 QAR1224.70000 MUR
250 QAR3061.75000 MUR
500 QAR6123.50000 MUR
1000 QAR12247.00000 MUR
2000 QAR24494.00000 MUR
5000 QAR61235.00000 MUR
10000 QAR122470.00000 MUR