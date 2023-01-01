روبية موريشية إلى دينار مقدوني

تحويل MUR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
1296.64 mkd

1.00000 MUR = 1.29664 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MUR إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63831.437161.661290.9644518.3734
1GBP1.1530711.2295102.2051.657121.915561.1120821.1855
1USD0.93780.813339183.1271.34781.5580.904517.231
1INR0.01128180.009784290.012029810.01621370.01874240.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دينار مقدوني
1 MUR1.29664 MKD
5 MUR6.48320 MKD
10 MUR12.96640 MKD
20 MUR25.93280 MKD
50 MUR64.83200 MKD
100 MUR129.66400 MKD
250 MUR324.16000 MKD
500 MUR648.32000 MKD
1000 MUR1296.64000 MKD
2000 MUR2593.28000 MKD
5000 MUR6483.20000 MKD
10000 MUR12966.40000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Mauritian Rupee
1 MKD0.77122 MUR
5 MKD3.85612 MUR
10 MKD7.71224 MUR
20 MKD15.42448 MUR
50 MKD38.56120 MUR
100 MKD77.12240 MUR
250 MKD192.80600 MUR
500 MKD385.61200 MUR
1000 MKD771.22400 MUR
2000 MKD1542.44800 MUR
5000 MKD3856.12000 MUR
10000 MKD7712.24000 MUR