5000 روبية موريشية إلى دينار مقدوني

تحويل MUR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
6,149.20 mkd

1.00000 MUR = 1.22984 MKD

Mid-market exchange rate at 17:05
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دينار مقدوني
1 MUR1.22984 MKD
5 MUR6.14920 MKD
10 MUR12.29840 MKD
20 MUR24.59680 MKD
50 MUR61.49200 MKD
100 MUR122.98400 MKD
250 MUR307.46000 MKD
500 MUR614.92000 MKD
1000 MUR1229.84000 MKD
2000 MUR2459.68000 MKD
5000 MUR6149.20000 MKD
10000 MUR12298.40000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Mauritian Rupee
1 MKD0.81311 MUR
5 MKD4.06555 MUR
10 MKD8.13111 MUR
20 MKD16.26222 MUR
50 MKD40.65555 MUR
100 MKD81.31110 MUR
250 MKD203.27775 MUR
500 MKD406.55550 MUR
1000 MKD813.11100 MUR
2000 MKD1626.22200 MUR
5000 MKD4065.55500 MUR
10000 MKD8131.11000 MUR