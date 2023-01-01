روبية موريشية إلى جنيه جبل طارق

تحويل MUR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
18.16 gip

1.00000 MUR = 0.01816 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جبل طارق
1 MUR0.01816 GIP
5 MUR0.09082 GIP
10 MUR0.18164 GIP
20 MUR0.36328 GIP
50 MUR0.90821 GIP
100 MUR1.81642 GIP
250 MUR4.54105 GIP
500 MUR9.08210 GIP
1000 MUR18.16420 GIP
2000 MUR36.32840 GIP
5000 MUR90.82100 GIP
10000 MUR181.64200 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mauritian Rupee
1 GIP55.05350 MUR
5 GIP275.26750 MUR
10 GIP550.53500 MUR
20 GIP1101.07000 MUR
50 GIP2752.67500 MUR
100 GIP5505.35000 MUR
250 GIP13763.37500 MUR
500 GIP27526.75000 MUR
1000 GIP55053.50000 MUR
2000 GIP110107.00000 MUR
5000 GIP275267.50000 MUR
10000 GIP550535.00000 MUR