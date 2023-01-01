دينار مقدوني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MKD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
631.64 uah

1.00000 MKD = 0.63164 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.61341.436971.661080.9638518.3698
1GBP1.153811.23102.2461.658041.916631.1120921.196
1USD0.93810.813008183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.0112850.009780310.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / هريفنيا الأوكرانية
1 MKD0.63164 UAH
5 MKD3.15819 UAH
10 MKD6.31637 UAH
20 MKD12.63274 UAH
50 MKD31.58185 UAH
100 MKD63.16370 UAH
250 MKD157.90925 UAH
500 MKD315.81850 UAH
1000 MKD631.63700 UAH
2000 MKD1263.27400 UAH
5000 MKD3158.18500 UAH
10000 MKD6316.37000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دينار مقدوني
1 UAH1.58319 MKD
5 UAH7.91595 MKD
10 UAH15.83190 MKD
20 UAH31.66380 MKD
50 UAH79.15950 MKD
100 UAH158.31900 MKD
250 UAH395.79750 MKD
500 UAH791.59500 MKD
1000 UAH1583.19000 MKD
2000 UAH3166.38000 MKD
5000 UAH7915.95000 MKD
10000 UAH15831.90000 MKD