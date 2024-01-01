Makedonya dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MKD → UAH çevirin

1.000 mkd
659,24 uah

1.00000 MKD = 0.65924 UAH

12:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855741.0739589.18131.454291.65210.9481418.3322
1 GBP1.1685811.25495104.2121.699391.930541.1079821.4219
1 USD0.931150.796844183.04051.354151.538340.8828517.0699
1 INR0.01121310.009595850.012042310.01630710.01852520.01063160.205561

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Makedonya dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 MKD0.65924 UAH
5 MKD3.29620 UAH
10 MKD6.59241 UAH
20 MKD13.18482 UAH
50 MKD32.96205 UAH
100 MKD65.92410 UAH
250 MKD164.81025 UAH
500 MKD329.62050 UAH
1000 MKD659.24100 UAH
2000 MKD1318.48200 UAH
5000 MKD3296.20500 UAH
10000 MKD6592.41000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Makedonya Dinarı
1 UAH1.51690 MKD
5 UAH7.58450 MKD
10 UAH15.16900 MKD
20 UAH30.33800 MKD
50 UAH75.84500 MKD
100 UAH151.69000 MKD
250 UAH379.22500 MKD
500 UAH758.45000 MKD
1000 UAH1516.90000 MKD
2000 UAH3033.80000 MKD
5000 UAH7584.50000 MKD
10000 UAH15169.00000 MKD