لوتي ليسوتو إلى فرنك سويسري

تحويل LSL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٤٧٫٧٣ chf

1.00000 LSL = 0.04773 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:48 UTC
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LSL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0665588.65161.437711.661810.9639518.3648
1GBP1.1529411.22965102.2091.657571.915941.1113721.1732
1USD0.93760.81324183.121.3481.558120.903817.2189
1INR0.01128010.009783920.012030810.01621750.01874540.01087340.207157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / الفرنك السويسري
1 LSL0.04773 CHF
5 LSL0.23863 CHF
10 LSL0.47725 CHF
20 LSL0.95451 CHF
50 LSL2.38627 CHF
100 LSL4.77254 CHF
250 LSL11.93135 CHF
500 LSL23.86270 CHF
1000 LSL47.72540 CHF
2000 LSL95.45080 CHF
5000 LSL238.62700 CHF
10000 LSL477.25400 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Lesotho Loti
1 CHF20.95320 LSL
5 CHF104.76600 LSL
10 CHF209.53200 LSL
20 CHF419.06400 LSL
50 CHF1047.66000 LSL
100 CHF2095.32000 LSL
250 CHF5238.30000 LSL
500 CHF10476.60000 LSL
1000 CHF20953.20000 LSL
2000 CHF41906.40000 LSL
5000 CHF104766.00000 LSL
10000 CHF209532.00000 LSL