Lesotho lotisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LSL → CHF çevirin

1.000 lsl
46,46 chf

1.00000 LSL = 0.04646 CHF

11:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855511.073989.18391.45391.651770.94846518.3304
1 GBP1.1688911.25525104.2441.699421.930711.1086521.4259
1 USD0.93120.796654183.04671.353851.538110.883217.069
1 INR0.01121280.009592840.012041410.01630230.0185210.0106350.205535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / İsviçre Frangı
1 LSL0.04646 CHF
5 LSL0.23231 CHF
10 LSL0.46461 CHF
20 LSL0.92922 CHF
50 LSL2.32306 CHF
100 LSL4.64612 CHF
250 LSL11.61530 CHF
500 LSL23.23060 CHF
1000 LSL46.46120 CHF
2000 LSL92.92240 CHF
5000 LSL232.30600 CHF
10000 LSL464.61200 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Lesotho Lotisi
1 CHF21.52330 LSL
5 CHF107.61650 LSL
10 CHF215.23300 LSL
20 CHF430.46600 LSL
50 CHF1076.16500 LSL
100 CHF2152.33000 LSL
250 CHF5380.82500 LSL
500 CHF10761.65000 LSL
1000 CHF21523.30000 LSL
2000 CHF43046.60000 LSL
5000 CHF107616.50000 LSL
10000 CHF215233.00000 LSL