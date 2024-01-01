5 Lesotho lotisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LSL → CHF çevirin

5 lsl
0,24 chf

1,000L LSL = 0,04815SFr. CHF

10:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04980,0504
Düşük0,04800,0469
Ortalama0,04890,0490
Değişim-0.90%-1.54%
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1 LSL → CHF istatistikleri

LSL → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0498, en düşük 0,0480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0489 oldu. LSL → CHF kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

LSL → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0504, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0490 oldu. LSL → CHF kurundaki değişiklik -1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3351,4921,6530,94620,127
1 GBP1,18511,278107,0191,7671,9581,12123,844
1 USD0,9270,782183,7361,3831,5320,87718,657
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

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Lesotho lotisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / İsviçre Frangı
1 LSL0,04815 CHF
5 LSL0,24074 CHF
10 LSL0,48149 CHF
20 LSL0,96297 CHF
50 LSL2,40743 CHF
100 LSL4,81486 CHF
250 LSL12,03715 CHF
500 LSL24,07430 CHF
1000 LSL48,14860 CHF
2000 LSL96,29720 CHF
5000 LSL240,74300 CHF
10000 LSL481,48600 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Lesotho Lotisi
1 CHF20,76900 LSL
5 CHF103,84500 LSL
10 CHF207,69000 LSL
20 CHF415,38000 LSL
50 CHF1.038,45000 LSL
100 CHF2.076,90000 LSL
250 CHF5.192,25000 LSL
500 CHF10.384,50000 LSL
1000 CHF20.769,00000 LSL
2000 CHF41.538,00000 LSL
5000 CHF103.845,00000 LSL
10000 CHF207.690,00000 LSL