10 bin Lesotho lotisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LSL → CHF çevirin

10.000 lsl
481,59 chf

1,000L LSL = 0,04816SFr. CHF

10:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04980,0504
Düşük0,04800,0469
Ortalama0,04890,0490
Değişim-0.90%-1.54%
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1 LSL → CHF istatistikleri

LSL → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0498, en düşük 0,0480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0489 oldu. LSL → CHF kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

LSL → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0504, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0490 oldu. LSL → CHF kurundaki değişiklik -1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3271,4921,6530,94720,123
1 GBP1,18511,278107,0031,7671,9581,12123,838
1 USD0,9270,783183,7371,3831,5320,87718,655
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / İsviçre Frangı
1 LSL0,04816 CHF
5 LSL0,24079 CHF
10 LSL0,48159 CHF
20 LSL0,96317 CHF
50 LSL2,40793 CHF
100 LSL4,81586 CHF
250 LSL12,03965 CHF
500 LSL24,07930 CHF
1000 LSL48,15860 CHF
2000 LSL96,31720 CHF
5000 LSL240,79300 CHF
10000 LSL481,58600 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Lesotho Lotisi
1 CHF20,76470 LSL
5 CHF103,82350 LSL
10 CHF207,64700 LSL
20 CHF415,29400 LSL
50 CHF1.038,23500 LSL
100 CHF2.076,47000 LSL
250 CHF5.191,17500 LSL
500 CHF10.382,35000 LSL
1000 CHF20.764,70000 LSL
2000 CHF41.529,40000 LSL
5000 CHF103.823,50000 LSL
10000 CHF207.647,00000 LSL