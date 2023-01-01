دولار ليبيري إلى ريال عماني

تحويل LRD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٢٫٠١٧ omr

1.00000 LRD = 0.00202 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:39 UTC
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LRD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.436971.661140.963618.3408
1GBP1.1531411.22945102.1921.656991.915481.1111621.149
1USD0.93790.813372183.121.347751.5580.903817.202
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621450.01874390.01087340.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الريال العماني
1 LRD0.00202 OMR
5 LRD0.01009 OMR
10 LRD0.02017 OMR
20 LRD0.04035 OMR
50 LRD0.10087 OMR
100 LRD0.20175 OMR
250 LRD0.50437 OMR
500 LRD1.00875 OMR
1000 LRD2.01749 OMR
2000 LRD4.03498 OMR
5000 LRD10.08745 OMR
10000 LRD20.17490 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار ليبري
1 OMR495.66600 LRD
5 OMR2478.33000 LRD
10 OMR4956.66000 LRD
20 OMR9913.32000 LRD
50 OMR24783.30000 LRD
100 OMR49566.60000 LRD
250 OMR123916.50000 LRD
500 OMR247833.00000 LRD
1000 OMR495666.00000 LRD
2000 OMR991332.00000 LRD
5000 OMR2478330.00000 LRD
10000 OMR4956660.00000 LRD