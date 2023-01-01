دولار ليبيري إلى فورنت مجري

تحويل LRD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٬٩٠٣ huf

1.00000 LRD = 1.90281 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:37 UTC
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LRD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437021.661140.963818.3325
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915481.1113321.1394
1USD0.93790.813372183.121.34781.5580.9039517.1942
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621510.01874390.01087520.20686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Hungarian Forint
1 LRD1.90281 HUF
5 LRD9.51405 HUF
10 LRD19.02810 HUF
20 LRD38.05620 HUF
50 LRD95.14050 HUF
100 LRD190.28100 HUF
250 LRD475.70250 HUF
500 LRD951.40500 HUF
1000 LRD1902.81000 HUF
2000 LRD3805.62000 HUF
5000 LRD9514.05000 HUF
10000 LRD19028.10000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار ليبري
2000 HUF1051.08000 LRD
5000 HUF2627.70000 LRD
10000 HUF5255.40000 LRD
15000 HUF7883.10000 LRD
20000 HUF10510.80000 LRD
30000 HUF15766.20000 LRD
40000 HUF21021.60000 LRD
50000 HUF26277.00000 LRD
60000 HUF31532.40000 LRD
100000 HUF52554.00000 LRD
150000 HUF78831.00000 LRD
200000 HUF105108.00000 LRD