سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 14405 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.109% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.244% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 14454.9 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 14367.7 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.365%.