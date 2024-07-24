開曼群島元兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌烏茲別克索姆的匯率目前為15,371.200，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.031%。

在過去一星期，開曼群島元兌烏茲別克索姆的匯率波動，在25-07-2024高見15,402.400，並在24-07-2024低見15,347.300。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.167%。