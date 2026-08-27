سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 18.5732 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.684% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.675% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 18.7012 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 18.5713 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.687%.