開曼群島元兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為18.540，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在24-07-2024高見18.787，並在21-07-2024低見18.540。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.315%。