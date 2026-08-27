سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي حاليًا 9.30159 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.028% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.020% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي بين أعلى مستوى 9.30159 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 9.2961 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.039%.