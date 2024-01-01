開曼群島元兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌危地馬拉格查爾的匯率目前為9.452，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.109%。

在過去一星期，開曼群島元兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在21-07-2024高見9.462，並在25-07-2024低見9.451。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.070%。