سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 4.47927 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 4.47927 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 4.47866 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.014%.