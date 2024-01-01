История обменного курса доллар Каймановых островов–дирхамы ОАЭ

Обменный курс доллара Каймановых островов/дирхамы ОАЭ сейчас составляет 4,479, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость долларов Каймановых островов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доллар Каймановых островов/дирхамы ОАЭ колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 4,479, и минимумом, равным 4,479, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.012%.