開曼群島元兌阿聯酋迪拉姆匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌阿聯酋迪拉姆的匯率目前為4.479，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌阿聯酋迪拉姆的匯率波動，在22-07-2024高見4.479，並在26-07-2024低見4.479。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.004%。