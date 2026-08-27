سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 85043.2 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.027% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.254% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 85365.9 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 84948.7 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.263%.