История обменного курса кувейтский динар–вьетнамские донги

Обменный курс кувейтских динара/вьетнамские донги сейчас составляет 82 453,500, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 82 797,600, и минимумом, равным 82 450,800, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.227%.