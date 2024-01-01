科威特第納爾兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌越南盾的匯率目前為82,789.900，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.054%。

在過去一星期，科威特第納爾兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見83,015.000，並在25-07-2024低見82,751.800。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.085%。