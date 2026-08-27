سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 38494.7 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.109% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.277% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 38640.6 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 38395 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.366%.