История обменного курса кувейтский динар–узбекские сомы

Обменный курс кувейтских динара/узбекские сомы сейчас составляет 41 788,600, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.027% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 41 855,100, и минимумом, равным 41 642,500, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.169%.