سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 21.9726 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.085% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.343% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 21.9915 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 21.8934 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.447%.