История обменного курса кувейтский динар–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс кувейтских динара/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 22,097, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.280% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 22,126, и минимумом, равным 21,971, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.402%.