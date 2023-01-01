دينار كويتي إلى منات تركمانستاني

تحويل KWD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
11319.10 tmt

1.00000 KWD = 11.31910 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Turkmenistani Manat
1 KWD11.31910 TMT
5 KWD56.59550 TMT
10 KWD113.19100 TMT
20 KWD226.38200 TMT
50 KWD565.95500 TMT
100 KWD1131.91000 TMT
250 KWD2829.77500 TMT
500 KWD5659.55000 TMT
1000 KWD11319.10000 TMT
2000 KWD22638.20000 TMT
5000 KWD56595.50000 TMT
10000 KWD113191.00000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Kuwaiti Dinar
1 TMT0.08835 KWD
5 TMT0.44173 KWD
10 TMT0.88346 KWD
20 TMT1.76692 KWD
50 TMT4.41731 KWD
100 TMT8.83462 KWD
250 TMT22.08655 KWD
500 TMT44.17310 KWD
1000 TMT88.34620 KWD
2000 TMT176.69240 KWD
5000 TMT441.73100 KWD
10000 TMT883.46200 KWD