سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 78700.3 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.312% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 78700.3 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 78455.7 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.