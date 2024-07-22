科威特第納爾兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌塞拉里昂列昂的匯率目前為73,968.300，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.473%。

在過去一星期，科威特第納爾兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見74,125.300，並在26-07-2024低見73,584.800。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.646%。