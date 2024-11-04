История обменного курса кувейтский динар–сьерра-леонские леоне

Обменный курс кувейтских динара/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 74 192,500, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.383% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 74 986,600, и минимумом, равным 73 556,800, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.337%.