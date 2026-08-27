سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 2.40201 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.428% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.159% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 2.40236 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 2.38863 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.190%.