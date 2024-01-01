科威特第納爾兌聖赫勒拿鎊匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌聖赫勒拿鎊的匯率目前為2.541，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.348%。

在過去一星期，科威特第納爾兌聖赫勒拿鎊的匯率波動，在25-07-2024高見2.544，並在22-07-2024低見2.528。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.123%。