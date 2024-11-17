Kuveyt dinarından Saint Helena pounduna Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Saint Helena pounduna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Saint Helena pounduna (SHP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - SHP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KWD → SHP çevrim grafiği
1 KWD = 2,57710 SHP
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kuveyt dinarı → Saint Helena poundu döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Saint Helena pounduna döviz kuru şu anda 2,577, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %2.109 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Saint Helena pounduna döviz kuru en yüksek değeri 2,580 (15-11-2024) ile en düşük değeri 2,521 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.298 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.