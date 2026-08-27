سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 47.2658 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 2.243% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.397% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 47.6958 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 44.3733 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -4.846%.