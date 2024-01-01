История обменного курса кувейтский динар–сейшельские рупии

Обменный курс кувейтских динара/сейшельские рупии сейчас составляет 45,139, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.662% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 48,606, и минимумом, равным 43,536, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 8.938%.