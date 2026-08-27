سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 4790.61 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 4797.46 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 4783.28 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.135%.