科威特第納爾兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌盧旺達法郎的匯率目前為4,297.300，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.068%。

在過去一星期，科威特第納爾兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見4,311.420，並在23-07-2024低見4,289.100。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.248%。