История обменного курса кувейтский динар–руандийские франки

Обменный курс кувейтских динара/руандийские франки сейчас составляет 4 447,970, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.203% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 4 471,940, и минимумом, равным 4 438,950, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.345%.