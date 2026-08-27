سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 12.0601 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.354% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.052% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 12.0701 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 11.9976 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.193%.