سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي

هل تبحث عن أسعار صرف KWD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دينار كويتي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دينار كويتي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
ك1 KWD = 12.06 PLN

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سجل أسعار صرف دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي

1 KWD إلى PLNآخر 7 أيام
الأعلى12.0601
الأدنى12.0134
المتوسط12.0376
التغيير0.15%

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 12.0601 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.354% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.052% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 12.0701 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 11.9976 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.193%.

KWD إلى PLN مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة KWD

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KWD = 3.26 USD

لا يوجد تغيير

1 KWD = 311.22 INR

ارتفع بنسبة 0.25%

1 KWD = 2.80 EUR

ارتفع بنسبة 0.09%

1 KWD = 51.99 ZAR

ارتفع بنسبة 0.18%

1 KWD = 4.54 AUD

ارتفع بنسبة 0.02%

1 KWD = 5.48 NZD

ارتفع بنسبة 0.03%

1 KWD = 4,509.11 NGN

انخفض بنسبة -0.57%

1 KWD = 11.97 AED

لا يوجد تغيير

How to convert دينار كويتي to زلوتي بولندي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PLN كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert دينار كويتي to زلوتي بولندي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PLN كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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