科威特第納爾兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌波蘭茲羅提的匯率目前為12.873，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.043%。

在過去一星期，科威特第納爾兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見12.993，並在23-07-2024低見12.849。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.219%。