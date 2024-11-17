Kuveyt dinarından Polonya zlotisine Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Polonya zlotisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Polonya zlotisine (PLN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - PLN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → PLN çevrim grafiği
1 KWD = 13,32940 PLN
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Kuveyt dinarı → Polonya zlotisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Polonya zlotisine döviz kuru şu anda 13,329, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.316 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Polonya zlotisine döviz kuru en yüksek değeri 13,429 (14-11-2024) ile en düşük değeri 13,149 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.486 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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