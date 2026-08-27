سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 119.982 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.043% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.288% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 120.143 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 119.55 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.376%.