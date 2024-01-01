История обменного курса кувейтский динар–никарагуанские кордобы

Обменный курс кувейтских динара/никарагуанские кордобы сейчас составляет 120,016, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.064% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 120,217, и минимумом, равным 119,862, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.132%.