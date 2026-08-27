سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 208.63 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.214% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.547% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 208.793 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 207.496 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.496%.