科威特第納爾兌莫桑比克梅蒂卡爾匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率目前為208.725，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.023%。

在過去一星期，科威特第納爾兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率波動，在25-07-2024高見209.150，並在24-07-2024低見208.662。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.101%。